Deutsche Post mit Rekordjahr dank Online-Boom und starkem Welthandel

(Ausführliche Fassung) - Der Logistikkonzern Deutsche Post hat das zweite Corona-Jahr mit einem Rekordergebnis abgeschlossen. Alle fünf Geschäftsbereiche hätten zur besten Geschäftsentwicklung der Unternehmensgeschichte beigetragen, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch in Bonn mit. Stärkste Treiber waren der starke Welthandel und der Online-Boom mit weiter gewachsenen Sendungsmengen. Die Aktie legte in den ersten Handelsminuten in einem insgesamt sehr festen Markt um über sechs Prozent zu.