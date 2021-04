Im ersten Quartal hat die deutsche Post ein Ebit von 1,9 Milliarden Euro erwirtschaftet, teilte der Konzern auf Basis vorläufiger Zahlen am Freitag mit. Ein Jahr zuvor - in dem Quartal, in dem die Corona-Pandemie eskalierte und den Welthandel durcheinanderbrachte - stand hier weniger als ein Drittel. Der freie Barmittelzufluss lag bei rund einer Milliarde Euro, ein Jahr zuvor lag er bei minus 409 Millionen Euro - es floss also Geld aus dem Konzern ab./fba/he

(AWP)