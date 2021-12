Deutsche Schuhbranche wird 2022 wieder Vorkrisenniveau erreichen

Der Schuhhandel in Deutschland wird nach einer Studie der Unternehmensberatung PwC im kommenden Jahr erstmals wieder an die Umsätze vor der Corona-Krise anknüpfen können. In den folgenden Jahren sei dann wieder mit spürbaren Umsatzzuwächsen zu rechnen, prognostizierte die Unternehmensberatung in ihrer am Samstag veröffentlichte Untersuchung "Der deutsche Schuheinzelhandel".