Deutsche Versicherer erwarten 2022 etwas stärkeres Beitragswachstum

"Wir können mit dem Wachstum zufrieden sein, auch wenn wir uns zu Jahresbeginn etwas mehr erhofft hatten", sagte Asmussen mit Blick auf die Einschränkungen durch die Pandemie im bald endenden Jahr 2021. Seine optimistischeren Erwartungen für das neue Jahr begründet der GDV mit der Entwicklung in der Schaden- und Unfallversicherung. Dort erwartet der Verband wegen inflationsbedingter Erhöhungen und der Erweiterung von Deckungen ein Beitragswachstum von rund drei Prozent.

In der Lebensversicherung dürfte die Pandemie laut Asmussen die Geschäftsaussichten hingegen weiter dämpfen. "Wir halten ein Beitragswachstum zwischen einem und zwei Prozent für realistisch." Dies hänge auch von den wirtschaftlichen Perspektiven der privaten Haushalte und den politischen Rahmenbedingungen in Deutschland in der neuen Legislaturperiode ab. Ausführlicher will sich der Verband am 27. Januar zu den Perspektiven äussern./stw/tav/jha/

(AWP)