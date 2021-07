Zur aktuellen Unwetterlage in der Eifel und Nordrhein-Westfalen lägen derzeit noch keine Zahlen vor, teilte Asmussen weiter mit. Der Verband kündigte aber für die kommenden Woche eine aktuelle Schadensschätzung an. Starke Regenfälle hatten in der Nacht zum Donnerstag zu massiven Überschwemmungen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen geführt./maa/DP/jha

(AWP)