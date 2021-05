Deutsche Vorherrschaft bei Autoproduktion in Europa schrumpft

Deutschland hat als grösster europäischer Standort der Automobilproduktion in den vergangenen fünf Jahren nach einer Studie an Bedeutung verloren. Der Anteil am Pkw-Produktionsvolumen in der Europäischen Union sei von 2015 bis 2020 um sechs Prozentpunkte auf 22 Prozent gesunken, erklärte die Unternehmensberatung AlixPartners am Montag.