Deutsche Werkzeugmaschinenbranche erholt sich - Materialmangel bereitet Sorgen

Die Hersteller von Werkzeugmaschinen erhalten aktuell mehr Aufträge als vor der Coronakrise. In den ersten drei Quartalen 2021 verbuchte die Branche vier Prozent mehr Aufträge als in den Monaten Januar bis September 2019, wie der Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken (VDW) am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum nahmen die Auftragsanfragen sogar um 69 Prozent zu.