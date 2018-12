Deutsche Wirtschaft stösst laut Julius Bär an Kapazitätsgrenze

Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft wird nach Einschätzung der Schweizer Privatbank Julius Bär im kommenden Jahr weiter an Schwung verlieren. "Die Ursache für das vergleichsweise schwache Wachstum liegt darin, dass deutsche Firmen an ihre Kapazitätsgrenzen stossen", sagte der Chefvolkswirt Deutschland von Julius Bär, David Kohl, am Dienstag in Frankfurt. Für das kommende Jahr erwartet er ein Wirtschaftswachstum von 1,5 Prozent. In diesem Jahr rechnen die von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragten Ökonomen im Mittel mit einer Zunahme um 1,8 Prozent, nachdem die grösste Volkswirtschaft Europas 2017 noch um 2,2 Prozent gewachsen war.