Der deutsche Online-Händler für Luxusartikel Mytheresa plant einen Börsengang in den USA. Das auf Damenmode spezialisierte Unternehmen habe entsprechende Unterlagen eingereicht und der IPO (Initial Public Offering) solle nach Abschluss der Überprüfung durch die Börsenaufsicht SEC stattfinden, teilte der in den Niederlanden ansässige Mutterkonzern am Dienstag mit. Mytheresa rechne mit Anfang 2021, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Daneben werde eine Bewertung zwischen 1 und 1,5 Milliarden Dollar (840 Mio bis 1,26 Mrd Euro) angestrebt. Die Insider wiesen jedoch darauf hin, dass sich dies noch ändern könne.