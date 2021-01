Deutscher Luxusmodehändler Mytheresa startet an New Yorker Börse

Der Luxus-Onlinemodehändler Mytheresa aus Aschheim bei München startet an der New Yorker Börse. Am Donnerstagnachmittag sollen die Aktien des Unternehmens erstmals gehandelt werden, wie es mitteilte. Der Ausgabekurs der Aktien liegt mit 26 US-Dollar je Anteil (21,46 Euro) am oberen Ende der bereits nach oben verschobenen Spanne. Nach Angaben aus dem Unternehmensumfeld soll das Angebot 27-fach überzeichnet gewesen sein.