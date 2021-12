Deutsches Handwerk legt zu - Probleme bei Friseuren und Kraftfahrzeugen

Die Betriebe des zulassungspflichtigen Handwerks haben im dritten Quartal dieses Jahres 3,6 Prozent mehr Umsatz gemacht als ein Jahr zuvor. Die Entwicklung verlief dabei nicht gleichmässig, wie das Statistische Bundesamt am Freitag berichtete. So hatten die Betriebe Ende September 1,2 Prozent weniger Beschäftigte an Bord als vor einem Jahr. Nur fünf von sieben Gewerbegruppen verzeichneten Zuwächse beim Umsatz, während das Kfz-Gewerbe und das Handwerk für den privaten Bedarf wie Friseure mit sinkenden Erlösen zurechtkommen mussten.