Deutschland verzeichnet deutlich weniger Hartz-IV-Sanktionen wegen Corona

Wegen der Corona-Pandemie sind im vergangenen Jahr deutlich weniger Verstösse gegen die Hartz-IV-Regeln geahndet und sanktioniert worden. Das teilte die Bundesagentur für Arbeit in ihrer Jahresstatistik am Montag in Nürnberg mit. Mehr als 95 Prozent der Hartz-IV-Empfänger seien von Sanktionen unberührt geblieben. Die meisten Verstösse seien Unregelmässigkeiten beim Meldeverfahren, also kleinere Verfehlungen, gewesen.