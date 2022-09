Deutschlands Maschinenbauer wollen wichtiges US-Geschäft ausbauen

Deutschlands Maschinen- und Anlagenbauer planen weitere Investitionen in ihrem grössten Einzel-Exportmarkts USA. In einer Umfrage des Branchenverbandes VDMA gaben drei Viertel der etwa 350 befragten Unternehmen an, dass sie ihre Geschäftsaktivitäten in den Vereinigten Staaten in diesem und im kommenden Jahr ausbauen wollen. Rund zwei Drittel von ihnen (64 Prozent) wollen nach Angaben des Verbandes vom Donnerstag den eigenen Service und Vertrieb stärken, 37 Prozent planen eine Erweiterung ihrer Produktion, 18 Prozent wollen auch Konstruktion und Entwicklung in den USA ausbauen.