Devisen: Euro stabilisiert sich im US-Handel

Gegenüber dem Franken hat sich der Euro auf 1,0485 von seinen Tiefstständen am frühen Nachmittag wieder etwas erholt. Vorübergehend war der Euro auf 1,0447 Franken und damit auf ein Jahrestief zurückgefallen. So tief war er zuletzt im Sommer 2015 umgegangen. Der US-Dollar hat zum Franken auf 0,9335 ebenfalls deutlich zugelegt. Am Mittag kostete der Dollar noch klar unter 93 Rappen.

Der Dollar legte zu vielen wichtigen Währungen zu. Auslöser war eine Mitteilung des Weissen Hauses zur Spitze der Federal Reserve. Demnach bleibt der jetzige Fed-Chef Jerome Powell auch nach Februar Vorsitzender des geldpolitischen Ausschusses FOMC. Seine Stellvertreterin wird Lael Brainard, die als seine Konkurrentin im Kampf um die Fed-Spitze galt.

jsl/edh/he

(AWP)