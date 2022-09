Digitalbörse SDX führt neues Handelssegment 'SDX SME Equity' für KMU ein

Mit dem neuen Aktiensegment würden "auf kleine und mittlere Unternehmen ausgerichtete Anforderungen an die Kotierung von Aktien und die Aufrechterhaltung der Kotierung dieser Aktien eingeführt", wie die SIX in ihrer Mitteilung schreibt. Damit solle dem Bedürfnis von KMU Rechnung getragen werden.

Die Einführung dieses neuen Handelssegmentes hatte die SIX bereits im Juni angekündigt. Die revidierten Regularien zum neuen Handelssegment treten laut der Mitteilung am (heutigen) Donnerstag in Kraft.

Derweil werde das neu geplante Anleihenmarkt-Segment "Anleihen - EUR" auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, wie die SIX weiter mitteilte. Ein genaues Datum lieferte sich aber nicht.

hr/tv

(AWP)