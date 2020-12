DIHK: Corona sorgt für Rekord bei staatlichen Hilfen für Unternehmen

Die Corona-Pandemie hat für Rekordwerte bei staatlichen Hilfen für Unternehmen gesorgt. In Spitzenzeiten hätten sich knapp sechs Millionen Beschäftigte in der staatlich finanzierten Kurzarbeit befunden, teilte der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) am Donnerstag mit. Auch in Form von Garantien, Krediten und Beteiligungen stellte der Bund Betrieben Hilfen in Milliardenhöhe zur Verfügung.