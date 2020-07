DIHK rechnet mit 'Aderlass' im Auslandsgeschäft deutscher Firmen

(Ausführliche Fassung) - Umsatzeinbrüche, Probleme bei Lieferketten, weniger Investitionen, Reisebeschränkungen: Die Corona-Krise hat erhebliche Folgen für das Auslandsgeschäft deutscher Unternehmen. 43 Prozent der Firmen sehen sich gezwungen, Stellen zu streichen. Das ergab eine am Mittwoch in Berlin vorgestellte Sonderumfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK). 2021 drohe ein "grosser Aderlass" an deutschen Standorten im Ausland, sagte DIHK-Aussenwirtschaftschef Volker Treier am Mittwoch in Berlin.