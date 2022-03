Der auf Asien fokussierte Vertriebsspezialist DKSH vermeldet zwei Änderungen in der Führungsetage. Sam Oh wird in seiner Funktion als Chief Information Officer in die Geschäftsleitung befördert. Dies unterstreiche den strategischen Fokus auf das Thema Digitalisierung, heisst es in einer Mimtteilung vom Freitag. Oh arbeitet seit gut einem Jahr für DKSH.