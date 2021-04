DKSH hat Ido Wallach per 1. Juli 2021 zum neuen Chief Financial Officer (CFO) und damit zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Er folgt auf Bernhard Schmitt, der in Pension geht. Schmitt werde noch bis Ende Jahr in der Firma verbleiben, um den reibungslosen Übergang zu gewährleisten, teilte DKSH am Montag mit.