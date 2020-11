DKSH ernennt Sam Oh zum neuen Chief Information Officer

Oh wird laut den Angaben in seiner neuen Aufgabe für die gruppenweite IT-Strategie verantwortlich sein, und er solle die digitale Transformation beschleunigen. Er werde in Kuala Lumpur ansässig sein und dort das DKSH Corporate Shared Service Center (CSSC) leiten, den globalen IT-Hub mit rund 400 Mitarbeitern.

Der neue IT-Chef werde an CFO Bernhard Schmitt berichten, so die Mitteilung weiter. Oh war in den letzten Jahren gemäss der Mitteilung für verschiedene Konsumgüter- und Technologiefirmen tätig.

rw/cf

(AWP)