DKSH übernimmt Schweizer Pharma-Distributor Refarmed Group

Refarmed liefert aktive pharmazeutische Wirkstoffe und fertige Darreichungsformen für Generikahersteller, wie DKSH am Montag mitteilte. Dies beinhalte die Beschaffung von Inhaltsstoffen wie auch die Bereitstellung von technischer und regulatorischer Unterstützung. Refarmed betreut rund 300 Kunden aus der Pharmaindustrie in Europa, Asien und Amerika. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Lugano und ist nach eigenen Angaben seit mehr als 40 Jahren in der Pharmaindustrie aktiv.

Refarmed erwirtschaftet einen Nettoumsatz von über 60 Millionen Franken im Jahr, bei guter Rentabilität und Kapitalrendite, wie es weiter heisst. Zum Kaufpreis machte DKSH in der Mitteilung keine näheren Angaben. Das Unternehmen soll vollständig in die Aktivitäten von DKSH integriert werden.

cg/ra

(AWP)