Dottikon-Aktionäre stimmen Kapitalerhöhung und Aktiensplit zu

Das Unternehmen wurde ermächtigt, das Aktienkapital um bis zu 10 Prozent zu erhöhen. Gleichzeitig wird ein Aktiensplit im Verhältnis 1 zu 10 vorgenommen, womit der Nennwert von 10 auf einen Rappen pro Aktie sinkt. Der erste Handelstag mit neuem Valor 58'258'171 (ISIN CH0582581713) nach dem Aktiensplit wird der 4. Dezember 2020 sein, wie es weiter heisst.

Die ao GV fand ohne physische Präsenz der Aktionäre statt. An der Abstimmung beteiligten sich 682 Aktionäre, die 96,2 Prozent der stimmberechtigten Namenaktien vertraten. CEO und VR-Präsident Markus Blocher hält mehr als 70 Prozent an Dottikon.

Das Unternehmen plant den Aus- und Aufbau von Produktionskapazitäten und Infrastruktur. So werden etwa insgesamt 275 Millionen Franken in eine neue chemische Mehrzweckproduktionsanlage für Pharmawirkstoffe investiert. Die Anlage soll 2025 in Betrieb gehen. Zur Finanzierung der Pläne sollen externe Finanzmittel aufgenommen werden.

