Dottikon nennt Details zur Kapitalerhöhung - Erlös von 220 Mio Fr. erwartet

Nicht bezogene Aktien würden am Markt angeboten, die Preisspanne liegt bei 160 bis 195 Franken. Am Donnerstag hatten die Papiere bei 197 Franken geschlossen. Mit der geplanten Ausgabe von gut 1,27 Millionen Aktien liege der erwartete Nettoerlös bei 220,4 Millionen Franken, heisst es in der Mitteilung vom Freitag. Bookrunner und Lead Manager ist die ZKB.

Das Unternehmen will den Erlös zur teilweisen Finanzierung des geplanten Ausbaus am Firmenstandort in Dottikon AG nutzen. Das Unternehmen strebe einen Streubesitz (Freefloat) von über 21 Prozent und die Aufnahme in den Swiss Performance Index (SPI) an, hiess es bereits vergangene Woche. Um dieses Ziel zu erreichen, werde Hauptaktionär und Firmenchef Markus Blocher bis 25 Prozent seiner Bezugsrechte ausüben, jedoch eine Mehrheitsbeteiligung von zwei Dritteln nicht unterschreiten.

dm/ra

(AWP)