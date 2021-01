Dow-Konzern Walgreens Boots verkauft Alliance Healthcare

Die amerikanische Drogerie- und Apothekenkette Walgreens Boots Alliance verkauft den Pharmagrosshändler Alliance Healthcare in einem Milliardendeal. Der US-Pharmahändler AmerisourceBergen zahle insgesamt 6,5 Milliarden US-Dollar (5,29 Mrd Euro), wie die Unternehmen am Mittwoch mitteilten. 6,275 Milliarden Dollar sollen dabei in bar fliessen, der Rest wird mit zwei Millionen Aktien von AmerisourceBergen beglichen.