Dritter Tag im Vincenz-Prozess: Plädoyers gehen weiter

Im weiteren Verlauf des Donnerstags sind auch die Plädoyers der Privatkläger - der Raiffeisengruppe und der früheren Aduno - vorgesehen. Zudem wird die Verteidigung eines Nebenbeschuldigten auftreten. Am Freitag dürfte der Verteidiger von Pierin Vincenz ans Rednerpult treten.

Das Bezirksgericht hatte an den ersten beiden Verhandlungstagen im grossen Theatersaal des Volkshauses getagt. Anfänglich hatten rund 60 angemeldete Medienschaffende den Prozess verfolgt. Der Theatersaal steht in dieser Woche aber nicht mehr zur Verfügung. Die Verhandlung findet nun in kleineren Volkshaus-Sälen statt.

(AWP)