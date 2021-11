Drittgrösster europäischer Möbelhändler Jysk mit Umsatzeinbruch in Deutschland

Der lange Lockdown im vergangenen Winter und Frühjahr hat dem dänischen Möbelhändler Jysk auf seinem grössten Markt Deutschland einen kräftigen Umsatzeinbruch eingetragen. Im Geschäftsjahr 2020/21 (bis Ende August) fielen die Erlöse um mehr als 13 Prozent auf knapp 980 Millionen Euro, wie Jysk am Dienstag in der deutschen Zentrale in Handewitt bei Flensburg berichtete. Zur Ertragsentwicklung im deutschen Geschäft machte das Unternehmen keine Angaben. Die Jysk-Kette war bislang in Deutschland als Dänisches Bettenlager unterwegs und ging Ende September mit neuem Konzept und unter dem Namen der Mutter an den Start.