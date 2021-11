Das Drogerieunternehmen dm hat unter anderem auch dank eines kräftigen Schubs im Online-Handel seinen Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr (30. September) um 6,5 Prozent gesteigert. Die Erlöse wuchsen damit auf 12,3 Milliarden Euro (Vorjahr: 11,5), teilte das Unternehmen mit Sitz in Karlsruhe am Donnerstag weiter mit. Alleine in Deutschland erwirtschaftete dm mehr als neun Milliarden Euro - ein Plus von 5,8 Prozent. Zum Gewinn macht der Drogeriehändler traditionell keine Angaben.