Druschba-Pipeline wieder geöffnet - Raffinerie im Normalbetrieb

Die russischen Öllieferungen über die "Freundschafts"- Pipeline Druschba zur Raffinerie PCK in Schwedt sind nach einem Tag Unterbrechung wieder aufgenommen worden. "Die Pipeline wurde am Freitag geschlossen und am Samstag wieder geöffnet", sagte eine Sprecherin des Energiekonzerns Shell am Dienstag. "Die Raffinerie läuft wieder im Normalbetrieb." Weiter wollte sich die Sprecherin nicht dazu äussern. Zuvor hatte das "Handelsblatt" (Dienstag) darüber berichtet.