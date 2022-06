DSM und Firmenich stellen Führungsteam für fusioniertes Unternehmen vor

Der Genfer Aromen- und Riechstoffhersteller Firmenich und die niederländische DSM haben das künftige Führungsteam für das kombinierte Unternehmen ernannt. So wird Emmanuel Butstraen von Firmenich als "Integrationsdirektor" die Fusion beaufsichtigen, wie die Unternehmen am Montag mitteilten. Die operative Führung wird wie bereits angekündigt von den beiden DSM-Vorstandsvorsitzenden Matchett and Dimitri de Vreeze übernommen.