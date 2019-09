Der Reisedetailhändler Dufry bekommt eine Konzessionsverlängerung vom spanischen Flughafenbetreiber Aena. Der aktuelle Duty-Free-Vertrag von Dufry an 25 spanischen Flughäfen werde um bis zu 5 Jahre zu verlängert, schrieb der Schweizer Konzern am Dienstag in einem Communiqué. Der neue Vertrag trete nach dem Auslaufen der bisherigen Konzession am 31. Oktober 2020 in Kraft.