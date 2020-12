Dufry schliesst Übernahme von US-Tochter Hudson ab

Der unter der Corona-Pandemie leidende Reisedetailhändler Dufry hat die Übernahme seiner US-Tochter Hudson abgeschlossen. Die Hudson-Aktionäre haben den Schritt am gestrigen Montag an einer ausserordentlichen Generalversammlung durchgewunken. Dort stimmten sie mit 98,59 Prozent der abgegebenen Stimmen für die Übernahme, wie Dufry am Dienstagabend mitteilte.