Dufry treibt Börsengang der US-Tochter Hudson voran - Aktie gesucht

(Meldung mit Schlusskurs ergänzt) - Der Reisedetailhändler Dufry kommt beim geplanten Börsengang seiner US-Tochter Hudson voran. Die Kotierung der Aktien an der New York Stock Exchange (NYSE) unter dem Symbol 'HUD' sei genehmigt worden, teilte Dufry am Freitagabend mit. Weiter wurden ergänzende Angaben zur Anzahl der Aktien und zur Preisspanne des Angebots gemacht. In der Mitteilung wurden ausserdem frühere Angaben bekräftigt, wonach Dufry die Mehrheit an Hudson behalten will. Die Dufry-Aktien reagierten am Montag positiv auf die Neuigkeiten.