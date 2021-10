DuMont-Zeitungen spüren Folgen der Papierknappheit

Die Papierknappheit auf dem europäischen Markt hat nun konkrete Auswirkungen für Zeitungen der Kölner Mediengruppe DuMont. Eine Sprecherin des Medienunternehmens teilte am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit: "Der weltweite Rohstoffmangel und die damit einhergehende Papierknappheit geht auch an den Kölner Stadt-Anzeiger Medien nicht spurlos vorbei, so dass wir kurzfristig gezwungen sind, dieser Herausforderung mit überschaubaren Veränderungen in der Blattstruktur unserer Medien zu begegnen."