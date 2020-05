Durchwachsenes Fazit eine Woche nach Gastro-Neustart in Wien

Der Neustart der Gastronomie in Wien nach der Corona-Pause ist in der ersten Woche eher schleppend verlaufen. Vor allem aufgrund der fehlenden Touristen blieben viele Tische in den Lokalen und Restaurants frei. "Das Social Distancing und das gemeinsame Bemühen, keine zweite Welle aufkommen zu lassen, ist in den Köpfen der Bevölkerung angekommen. Das ist deutlich zu bemerken", sagte der Gastronomie-Obmann der Wirtschaftskammer Wien, Peter Dobcak, am Freitag der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Die erste Woche sei letztlich "ernüchternd" verlaufen.