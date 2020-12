DZ Bank will kriselnde Tochter DVB per Integration abwickeln

Die DZ Bank zieht bei ihrer seit Jahren defizitären Tochter DVB die Reissleine. Der Transportfinanzierer soll per Verschmelzung auf das Mutterhaus vorzeitig abgewickelt werden. Der Aufsichtsrat sei nach Prüfung einer "Reihe strategischer Optionen" zu dem Schluss gekommen, dass eine Eingliederung in das genossenschaftliche Spitzeninstitut DZ Bank erfolgen sollte, heisst es in einem internen Schreiben an die Mitarbeiter der DVB.