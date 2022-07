Ebay Kleinanzeigen streicht 'Ebay' aus Firmennamen

Das Schnäppchenportal Ebay Kleinanzeigen in Deutschland wird künftig den Namensteil Ebay streichen und unter der Marke "Kleinanzeigen.de" auftreten. Das teilte das Unternehmen am Montag in Kleinmachnow bei Berlin mit. Die ehemalige Kleinanzeigen-Sparte von Ebay, zu der auch mobile.de gehört, war im Juni 2021 an den norwegischen Online-Marktplatz Adevinta verkauft worden.