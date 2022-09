Laut einer Medienmitteilung vom Freitag halten Daniel Arn, Nicolas Durand, André Helfenstein, Robert Itschner, Marcel Keller, Rudolf Schmid, Stefan Scheiber, Petra Gössi sowie Michael Steinmann Einzug in den Economiesuisse-Vorstand. Und neues Verbandsmitglied ist der Verein Unabhängige Kitas für Qualität. KiQ vertrete insgesamt über 5300 Betreuungsplätze in der Schweiz, was rund fünf Prozent des Marktes entspreche.

