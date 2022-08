Edelweiss verzeichnet im Juli neuen Passagierrekord

Der Ferienflieger Edelweiss hat im vergangenen Juli so viele Passagiere transportiert wie noch nie in einem Monat. So stieg die Zahl der beförderten Passagiere gegenüber dem Vorkrisenniveau von 2019 um 3 Prozent auf über 304'000, wie die Schwester-Airline der Swiss am Mittwoch mitteilte.