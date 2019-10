Der französische Energieriese EDF rechnet erneut mit höheren Baukosten für den neuen französischen Atomreaktor in Flamanville am Ärmelkanal. Wegen Problemen an den Schweissnähten würden die Kosten um 1,5 Milliarden Euro auf 12,4 Milliarden Euro ansteigen, teilte EDF am Mittwoch mit. Zuletzt waren die Kosten für das Reaktorprojekt bereits mehrfach gestiegen und liegen nun bei einem Vielfachen der ursprünglich geplanten Kosten.