Beim Solarstromproduzenten Edisun Power kommt es zu eine Wechsel in der Geschäftsleitung. Finanzchef Reto Simmen verlässt die Gruppe spätestens per Ende Oktober 2021, teilte Edisun Power am Mittwoch mit. Laut der Mitteilung tritt er ausserhalb von Edisun eine neue Stelle an.