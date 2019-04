Edisun steigert Umsatz und verdoppelt Gewinn - Höhere Dividende

Durch die "herausragende Performance" der getätigten Akquisitionen und die generell günstigen Rahmenbedingungen seien auf allen Ebenen Rekordergebnisse realisiert worden, schrieb das Unternehmen in einer Mitteilung vom Mittwochabend.

Edisun hatte im vergangenen Jahr Anlagen in Leipzig in Deutschland und Ravenna in Italien erworben. In Spanien wurde im März 2018 eine Anlage in Valencia in Betrieb genommen. Weiter habe auch die Erhöhung der Marktpreise in Spanien und Italien deutlich zur Umsatzentwicklung beigetragen. Der höhere Eurokurs habe einen positiven Einfluss gehabt, wie es hiess.

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung eine Dividende von 1,00 Franken pro Aktie, nachdem im vergangenen Jahr erstmals 0,60 Franken je Anteilsschein gezahlt wurden. Künftig habe der Verwaltungsrat die Absicht, rund 20 Prozent des Gewinns an die Aktionäre auszuschütten.

Als weiteres Mitglied des Verwaltungsrates wird José Luis Chorro López vorgeschlagen. Er ist Chief Legal Officer der Smartenergy Invest, die laut jüngsten Meldungen rund 15,8 Prozent an Edisun hält.

Für das laufende Jahr rechnet Edisun mit einem Nettoergebnis von rund 3,0 Millionen Franken. Eine in Portugal geplante Anlage werde im laufenden Jahr noch keine Erträge generieren und die Steuerbelastung werde steigen, hiess es.

yr/ys

(AWP)