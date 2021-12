Edisun verbindet sich stärker mit Smartenergy - CEO wechselt zum Partner

Bis zum Ende des Jahres soll der Vertrag unter Dach und Fach sein und die Solarprojekte in verschiedenen Entwicklungsstadien in Spanien, Portugal und Italien mit einer geplanten Leistung von über 700 MW in den Besitz von Edisun übergehen. Smartenergy sorgt derweil für die Realisierung wie auch den Betrieb der Anlagen. Derweil erhält Edisun Zugang zum Investoren-Netzwerk des Partners.

Finanziert werden soll die Transaktion über Barmittel und eine Kapitalerhöhung, über die die Aktionäre spätestens an der Generalversammlung im April 2022 abstimmen sollen, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag.

Mit der Kapitalerhöhung soll auch die Marktkapitalisierung und die Attraktivität der Aktie weiter gesteigert werden. Smartenergy habe sich wie bereits 2019 dazu bereit erklärt, nicht ausgeübte Bezugsrechte von anderen Aktionären zu übernehmen sowie zusätzliche Ankeraktionäre zu gewinnen.

Personal-Rochade

Gleichzeitig kommt es zu einer Personal-Rochade. Der bisherige CEO Rainer Isenrich verlässt Edisun und scheidet auch aus dem Verwaltungsrat aus. Die Funktion des CEO wird vorübergehend aufgehoben. Isenrich wechselt allerdings zum Partner Smartenergy und übernimmt dort den Betrieb und die Verwaltung der bestehenden sowie der neuen Anlagen.

Die operative Leitung von Edisun wird derweil an VRP Horst Mahmoudi übergeben. "Dies gilt allerdings nur für die Übergangsphase der Neuausrichtung", sagte ein Sprecher auf Nachfrage der Nachrichtenagentur AWP. Wie lange diese Übergangsphase andauern wird, sei noch nicht klar, und ein Nachfolgeprozess für den Posten des CEO sei noch nicht eingeleitet. Durch den Wechsel von Isenrich zu Smartenergy sei aber eine gute Kontinuität sichergestellt, so der Sprecher.

Derweil schreiten Solar-Projekte in Portugal trotz der Corona-Pandemie voran, die zeitlich gestaffelte Fertigstellung der Anlagen werde bis Ende 2023 erwartet. Bis dahin sollten dann die neuen Projekte die Baureife erreicht haben und damit das weitere Wachstum sichern.

An der Börse verlieren die Titel am Freitag im frühen Handel in einem zurückhaltenden Gesamtmarkt kurz nach Handelsstart 1,7 Prozent.

dm/ys

(AWP)