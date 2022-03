Edmond de Rothschild ist 2021 deutlich gewachsen

Das verwaltete Vermögen stieg um 8,6 Prozent auf 177,6 Milliarden Franken an, wie die Gruppe am Dienstag mitteilte. Hauptursache für den Anstieg seien die positive Marktentwicklung sowie die Nettozuflüsse in Höhe von 8,2 Milliarden Franken.

Die Nettozuflüsse kommen zum grossen Teil aus dem Privatkundengeschäft (5,4 Mrd Franken). Dank Investitionen in Sachwertestrategien wie Immobilen und Infrastrukturanleihen stiegen aber auch die Zuflüsse im Asset Management deutlich auf 2,7 Milliarden.

Der Bruttobetriebsgewinn fiel 2021 mit 194 Millionen Franken fast einen Viertel höher aus als noch im Vorjahr. Und das Reinergebnis wuchs mit 79 Millionen Franken um rund 40 Prozent.

Im laufenden Geschäftsjahr beschäftigen die geopolitischen Spannungen Edmond de Rothschild. Die Finanzgruppe zeigt sich dennoch zuversichtlich, die gute Entwicklung dank einer gut aufgestellten Finanzkraft fortsetzen zu können.

kae/hr

(AWP)