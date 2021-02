EFG-Aktien deutlich im Plus nach besser als erwarteten Jahreszahlen

Gegen 9.15 Uhr gewinnen die EFG-Valoren 2,6 Prozent auf 6,65 Franken, während der Gesamtmarkt gemessen am SPI leiglich 0,47 Prozent höher steht. Die Titel, die mit einem Plus von 4,2 Prozent in den Handel gestartet waren, haben bereits im Vorfeld der Ergebnispublikation einen guten Lauf verzeichnet.

EFG habe vor allem auf der Kostenseite mehr geliefert als erwartet und auch keine unerwarteten negativen Einmaleffekte produziert, kommentieren die Analysten der Zürcher Kantonalbank das Ergebnis. Zudem erwähnen sie die Entwicklung des Nettoneugelds als positivr.

Das zweiten Halbjahr habe eine sehr starke Verbesserung der Cost/Income-Ratio aufgrund geringerer Aufwendungen gezeigt, ergänzen die Kollegen der Bank Vontobel. Diese wollen ihre Schätzungen anheben, auch wenn sie in ihrem Modell bereits erhebliche weitere Effizienzsteigerungen 2021-22 erwarten würden.

Angesichts der stark verbesserten Cost/Income-Ratio sowie einer höher als erwarteten AuM-Basis zum Jahresbeginn 2021 sehen auch die Experten der ZKB Bedarf, die Schätzungen zu erhöhen.

"Konstruktiv" sei auch der Ausblick ausgefallen, ergänzen die Analysten der UBS. Zudem habe das Institut die Ziele für 2022 bestätigt.

sig/rw

(AWP)