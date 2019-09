Die EFG Bank hat Daniel Ioannis Zürcher zum Leiter des Geschäfts mit unabhängigen Vermögensverwaltern für die Region Schweiz ernannt. In der neu geschaffenen Position des Head of Independent Asset Managers (IAM) in der Schweiz werde Zürcher per sofort die Führung der lokalen IAM-Teams von EFG in Lugano, Zürich und Genf koordinieren und steuern.