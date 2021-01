EFG International platziert Tier-1-Anleihe in Höhe von 400 Millionen Dollar

Eine Woche zuvor hatte EFG angekündigt, eine neue Tier 1-Anleihe auszugeben, um damit den Rückkauf einer Tier-2-Anleihe zu finanzieren. Die Anleihe sei nach einem kurzen Bookbuilding-Prozess bei institutionellen und privaten Investoren in Asien und Europa platziert worden, hiess es nun in der Mitteilung. Laut den Angaben war die Anleihe überzeichnet: Das Order Book habe über 4,7 Milliarden Dollar erreicht.

Die Anleihe verfügt über einen Coupon von 5,5 Prozent jährlich in den ersten sieben Jahren. Es handelt sich um eine ewige Anleihe, sie kann aber optional nach 7 Jahren zurückgekauft werden, sofern die Finanzmarktaufsicht zustimmt. EFG will sie an der Schweizer Börse SIX listen lassen. Der erwartete Abwicklungstermin ist der 25. Januar.

Bei Tier-1-Anleihen handelt es sich um nachrangige Schuldverschreibungen von Banken, die dem Eigenkapital der Kreditinstitute zugerechnet werden und allen anderen Verbindlichkeiten der emittierenden Bank nachgeordnet sind. Fällt die Eigenkapitalquote von EFG (CET1) auf 7 Prozent, so wird die Anleihe in Eigenkapital umgewandelt. Dabei gilt Tier1 als Kernkapital und Tier2 als Ergänzungskapital.

