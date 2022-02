Die EFIAG Emissions und Finanz AG hat im vergangenen Geschäftsjahr mit 296'000 Franken ein höheres Jahresergebnis erzielt nach 231'000 Franken im Vorjahr. Der Bilanzgewinn von 492'000 Franken soll nach Zuweisung an die gesetzlichen Reserven in Höhe von 14'800 Franken auf die neue Rechnung vorgetragen werden, wie es in einer Mitteilung vom Montag hiess.