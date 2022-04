Zugleich behält er seine bisherige Rolle als Managing Partner und Leiter des Zürcher Büros. In dieser Funktion unterstützt er unter anderem Verwaltungsräte in der Zusammenstellung des Gremiums und arbeitet mit Firmenchefs an der Zusammensetzung, Entwicklung und Nachfolgeplanung ihrer Kaderteams.

Gemäss dem Communiqué arbeitet Schaller, der promovierter Physiker ist, bereits seit 2005 bei Egon Zehnder. Zuvor war er unter anderem für McKinsey und Julius Bär tätig.

tv/rw

(AWP)