Ehemaliger BMW- und VW-Chef Pischetsrieder soll Daimler-Chefaufseher werden

Der ehemalige BMW- und Volkswagen-Chef Bernd Pischetsrieder soll neuer Chef des Daimler-Aufsichtsrates werden. Der Manager ist seit 2014 im Kontrollgremium des Dax -Konzerns vertreten und soll mit Zustimmung der Hauptversammlung Ende März 2021 an der Spitze den ausscheidenden Manfred Bischoff ersetzen, wie das Unternehmen am Donnerstag in Stuttgart mitteilte.