Ehemaliger Holcim-Konzernleitungsvorsitzender gestorben

Der ehemalige Holcim-Konzernleitungsvorsitzende Erwin Mächler ist am 22. Januar kurz vor seinem 95. Geburtstag gestorben. Dies geht aus Todesanzeigen in der NZZ vom Samstag hervor. Mächler sass von 1970 bis 1997 im Verwaltungsrat des Zementkonzerns. Von 1970 bis 1990 gehörte er der Konzernleitung an, wo er für die Märkte Deutschland, USA und Kanada verantwortlich war. 1976 und 1977 hatte er den Vorsitz der Konzernleitung inne, wie es in der Todesanzeige von LafargeHolcim hiess. Mächler sass zudem auch lange Jahre im Verwaltungsrat der Bank Bergos Berenberg.